Bergamo export in calo a fine anno | energia e dazi Usa sotto osservazione

A Bergamo le esportazioni sono diminuite alla fine dell’anno, segnando un risultato negativo. Si monitorano attentamente i costi delle materie prime energetiche e le recenti sentenze sui mercati statunitensi, che potrebbero influenzare l’andamento commerciale della zona. La situazione evidenzia un calo che coinvolge diversi settori dell’economia locale, con effetti ancora da valutare nel breve termine.

Bergamo. Le esportazioni orobiche scivolano in territorio negativo. Sono sotto osservazione il costo delle materie prime energetiche e le nuove sentenze sui mercati americani. Quarto trimestre. Il valore delle esportazioni di Bergamo nel trimestre totalizza 5.300 milioni di euro (-1,4% su base annua, controvariazioni del +1,9% in Lombardia e del +2,5% in Italia). Le importazioni sono state pari a 3.328 milioni (+0,9% tendenziale, contro -0,2% in Lombardia e 1,3% in Italia). Il saldo trimestrale della bilancia commerciale di Bergamo è positivo per 1.972 milioni, inferiore al saldo del trimestre corrispondente dell’anno scorso – di 2.076 milioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

