Un anno da elezione Papa Leone cresce fiducia italiani nella Chiesa

Dopo un anno dall’elezione di Papa Leone XIV, un sondaggio rivela un aumento delle persone che si definiscono cattoliche e una crescita della fiducia nella Chiesa tra gli italiani. I dati mostrano che più cittadini si dichiarano praticanti e si rivolgono ai luoghi di culto rispetto all’anno precedente. La rilevazione è stata condotta su un campione rappresentativo della popolazione. I risultati indicano una tendenza positiva per le istituzioni religiose nel paese.

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