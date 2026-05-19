Un anno da elezione Papa Leone cresce fiducia italiani nella Chiesa
Dopo un anno dall’elezione di Papa Leone XIV, un sondaggio rivela un aumento delle persone che si definiscono cattoliche e una crescita della fiducia nella Chiesa tra gli italiani. I dati mostrano che più cittadini si dichiarano praticanti e si rivolgono ai luoghi di culto rispetto all’anno precedente. La rilevazione è stata condotta su un campione rappresentativo della popolazione. I risultati indicano una tendenza positiva per le istituzioni religiose nel paese.
Aumenta la fiducia nella Chiesa. Un sondaggio, dopo un anno di pontificato di Leone XIV, afferma che cresce il numero degli italiani che si professano cattolici. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Un anno da elezione Papa Leone, cresce fiducia italiani nella Chiesa
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