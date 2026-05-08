A un anno dall’elezione del papa statunitense, le tensioni tra la Chiesa e gli Stati Uniti sono continuate. Durante un'udienza, il pontefice ha commentato che a volte riceve idee sbagliate dagli interlocutori, perché credono di poter interpretare i suoi pensieri e le sue espressioni. La frase è stata pronunciata in un momento di confronto pubblico, senza ulteriori dettagli sulla natura delle discussioni o sui motivi delle divergenze con l’America.

“A volte mi date tutti voi grandi idee perché pensate di poter leggere la mia mente e il mio viso, ma non sempre siete corretti”. La battuta, attribuita a Leone XIV, con quella punta d’ironia quasi anglosassone (strana da parte di un americano) che i vaticanisti faticano ancora a calibrare, vale più di mille analisi del linguaggio del corpo. Detta da un pontefice che viene da Chicago – dal South Side, per la precisione, quel quartiere che non perdona le affettazioni – e che ha trascorso decenni tra i missionari di Chiclayo, in Perù, la battuta suona meno come diplomazia e più come referto clinico. Ma il problema non è lui. Il problema è che...🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Leone XIV, un anno dall’elezione del papa americano che litiga con l’America

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