Papa Leone XIV un anno fa l’elezione | 365 giorni da ‘influencer’ della pace

L’8 maggio 2024 è stato eletto Papa Leone XIV, segnando un anno dall’entrata in carica. In questi dodici mesi, il suo nome è stato spesso associato a temi di pace e dialogo tra le diverse comunità. La sua elezione ha suscitato attenzione anche sui social media, dove è diventato un punto di riferimento per alcuni utenti. In questa occasione, si ripercorrono i principali eventi e dichiarazioni del pontefice nel corso di quest’anno.

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L’8 maggio 2025, esattamente un anno fa, veniva eletto Papa Leone XIV. Dodici mesi, una parola: pace. Potrebbe essere questa la sintesi del primo anno del Pontificato d i Robert Francis Prevost. La pace, missione possibile da realizzare nonostante proprio in questi 365 giorni sia scoppiato il conflitto tra Usa e Iran ad aggravare il quadro di un mondo già ferito dalla guerra. La pace “disarmata e disarmante”. Non utopia, ma obiettivo da raggiungere con il dialogo e con la pacatezza tipica del carattere del Pontefice agostiniano che, in tempo di social, si potrebbe definire un vero e proprio ‘ influencer’. Papa Leone XIV celebra questo importante anniversario con una visita a Pompei.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV, un anno fa l’elezione: 365 giorni da ‘influencer’ della pace Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate "Leone XIV messaggero di pace". I vescovi toscani a un anno dall'elezioneSiena, 7 maggio 2026 - Quanto gossip, tentativi di separazione da Papa Francesco (che lo aveva invece individuato e voluto a Roma) e quanta... Opi Arezzo in udienza da Papa Leone XIV: donata la scultura "La pace fa bene al cuore"Una delegazione di Opi Arezzo (Ordine delle professioni infermieristiche), guidata dal presidente Giovanni Grasso, è stata ricevuta in udienza da Sua... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Un anno da Leone: viaggi, appelli di pace e la missione da pastore del mondo; Un anno con Papa Leone XIV; Un anno di Papa Leone XIV; Papa Leone in visita all'università 'La Sapienza' il 14 maggio. Il programma. Papa Leone XIV, saluto a sorpresa ai fedeli in piazza: Buongiorno Pompei(LaPresse) Intervento a sorpresa di Papa Leone XIV all’altare allestito in piazza San Bartolo Longo, davanti al Santuario di Pompei, dove migliaia di fedeli si sono radunati in attesa ... ilmattino.it Un anno di Leone XIV, la storica giornata a Pompei e Napoli: città blindata. Il racconto in direttaNel primo anniversario della sua elezione, Papa Leone XIV ha dato inizio alla sua visita pastorale in Campania, unendo la devozione mariana all'attenzione per ... thesocialpost.it Papa Leone XIV a Pompei, le immagini dal Santuario di Pompei. #ilmattino #papaleonexiv #papaleone #pompei - facebook.com facebook Papa Leone XIV in visita a Pompei e Napoli: la diretta video x.com