Nel giardino vicino alla sede di Anusca è stato piantato un albero dedicato alla legalità, in memoria di Falcone. L’evento si è svolto nei giorni scorsi, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e della comunità locale. La piantumazione è stata accompagnata da discorsi e momenti di riflessione, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di figure che hanno combattuto per la giustizia.

Il giardino che circonda la sede di Anusca custodisce un nuovo, preziosissimo tesoro. Nei giorni scorsi si è svolta infatti la cerimonia di " Piantumazione dell’Albero della Legalità ", un’iniziativa promossa dalla Fondazione Falcone di Palermo che ha visto la messa a dimora della medesima essenza arborea che il magistrato Giovanni Falcone curava personalmente nel suo giardino siciliano. L’evento, che per Castel San Pietro ha rappresentato un momento di grande importanza, ha rappresentato il culmine di un intenso pomeriggio di riflessione, iniziato presso la sala plenaria dell’Accademia con una lectio magistralis sulla legalità. Davanti a una platea attenta, il Magistrato Ignazio De Francisci, già collaboratore del pool antimafia di Falcone e Borsellino, ha tracciato un profilo profondo dell’eredità lasciata dal giudice siciliano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piantato l’albero della Legalità. Onorata la memoria di Falcone: "Per noi è un seme di speranza"

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