Umbria le ricerche e la drammatica scoperta | trovato cadavere in una grotta

Da perugiatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I vigili del fuoco di Terni e il personale del soccorso alpino e speleologico dell’Umbria hanno rinvenuto un cadavere vicino alla grotta dello Svizzero. La scoperta è avvenuta durante un intervento di ricerca e recupero nella zona. Le forze dell’ordine sono state informate e stanno acquisendo gli elementi necessari per le verifiche del caso. Al momento non sono stati forniti dettagli sull’identità della vittima o sulle circostanze del ritrovamento.

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I vigili del fuoco di Terni e dal personale Sasu, il soccorso alpino e speleologico dell'Umbria, hanno trovato un cadavere nei pressi della grotta dello Svizzero. La zona si trova sulla montagna di Narni. La drammatica scoperta è avvenuta intorno alle 22 di lunedì 18 maggio. Secondo quanto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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