Ultimissime Inter LIVE | Per la Fiorentina torna in campo Calhanoglu? Intanto Lautaro parla del suo futuro

Nelle ultime ore, le notizie dall'ambiente nerazzurro si concentrano sulla possibile presenza di Calhanoglu in campo con la Fiorentina e sulle dichiarazioni di Lautaro sul suo futuro. La situazione viene aggiornata in tempo reale, offrendo un quadro delle principali novità che interessano la squadra e i suoi tifosi. La redazione fornisce le ultime notizie più rilevanti della giornata.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 18 MARZO. Lautaro: «Tornare al Racing un desiderio. Ho ancora 3 anni di contratto con l’Inter». Lautaro apre ad un possibile ritorno al Racing di Avellanada, le parole fanno preoccupare i tifosi dell’Inter? Calhanoglu sta tornando, l’Inter cambia con lui in campo: per tornare ad una media da Scudetto. 🔗 Leggi su Internews24.com

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