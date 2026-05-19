Al Teatro Il Piccolo si svolgono gli ultimi eventi della rassegna “Natali Mediterranei – Tra cultura e incontaminazione”. La programmazione, che ha visto diversi spettacoli e iniziative, si conclude con queste ultime rappresentazioni. La rassegna si svolge nel corso delle festività natalizie e comprende attività legate alla cultura e alla tradizione mediterranea. La stagione si avvia alla conclusione dopo aver ospitato vari artisti e gruppi durante il periodo di programmazione.

Il Teatro Il Piccolo ospita gli ultimi appuntamenti della rassegna “Natali Mediterranei – Tra cultura e incontaminazione”. Venerdì 2 gennaio, alle ore 19, va in scena lo spettacoli di attori, pupazzi e canzoni “Una balla per Mr. Scrooge” da Dickens con Giulio Barbato, Amedeo Ambrosino, Nello Provenzano, Ramona Carnevale. I pupazzi sono stati realizzati da Violetta Ercolano e Fabio Lastrucci, le scene e i costumi sono di Carla Vitaglione, il testo e la regia di Aldo de Martino e la produzione Compagnia Gli Sbuffi. Una rivisitazione per figure animate, attori e canzoni del celebre romanzo “Christmas Charol” con un occhio al suo autore Charles Dickens e uno a Jim Henson, il geniale inventore dei mitici Muppets. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Ultimi appuntamenti della rassegna “Natali Mediterranei” al Teatro Il Piccolo

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