Ultimi appuntamenti della rassegna Natali Mediterranei al Teatro Il Piccolo

Da 2anews.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Il Piccolo si svolgono gli ultimi eventi della rassegna “Natali Mediterranei – Tra cultura e incontaminazione”. La programmazione, che ha visto diversi spettacoli e iniziative, si conclude con queste ultime rappresentazioni. La rassegna si svolge nel corso delle festività natalizie e comprende attività legate alla cultura e alla tradizione mediterranea. La stagione si avvia alla conclusione dopo aver ospitato vari artisti e gruppi durante il periodo di programmazione.

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Il Teatro Il Piccolo ospita gli ultimi appuntamenti della rassegna “Natali Mediterranei – Tra cultura e incontaminazione”. Venerdì 2 gennaio, alle ore 19, va in scena lo spettacoli di attori, pupazzi e canzoni “Una balla per Mr. Scrooge” da Dickens con Giulio Barbato, Amedeo Ambrosino, Nello Provenzano, Ramona Carnevale. I pupazzi sono stati realizzati da Violetta Ercolano e Fabio Lastrucci, le scene e i costumi sono di Carla Vitaglione, il testo e la regia di Aldo de Martino e la produzione Compagnia Gli Sbuffi. Una rivisitazione per figure animate, attori e canzoni del celebre romanzo “Christmas Charol” con un occhio al suo autore Charles Dickens e uno a Jim Henson, il geniale inventore dei mitici Muppets. 🔗 Leggi su 2anews.it

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