Ancora ritardi nei lavori | la riapertura dell' ufficio postale rinviata a fine maggio

I cittadini di Macerata Campania devono attendere ancora prima di poter tornare a utilizzare l’ufficio postale locale, che non riaprirà prima della fine di maggio. I lavori di ristrutturazione sono stati ulteriormente rinviati, causando disagi a chi si affidava ai servizi postali del paese. La situazione ha portato molti a dover cercare alternative fuori dal territorio comunale per le proprie operazioni postali.

Non ne possono più i cittadini di Macerata Campania che si vedranno costretti ad andare altrove per fare operazioni all'ufficio postale. Dopo la proroga dei lavori annunciata lo scorso gennaio con termine dei lavori fissato all'11 aprile, ecco che Poste Italiane informa il sindaco Giovanni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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