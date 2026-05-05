A Roma torna l' appuntamento sul futuro della cooperazione

A Roma si tiene un evento dedicato al futuro della cooperazione internazionale, un settore che negli ultimi anni ha evidenziato alcune criticità rispetto al suo modello tradizionale. L'incontro riunisce professionisti e esperti per discutere le sfide e le possibili evoluzioni del settore, con un focus sulle strategie e le politiche adottate a livello globale. La giornata si svolge in un clima di confronto tra diverse realtà impegnate nel campo della cooperazione.

Il modello tradizionale della cooperazione internazionale ha mostrato, negli ultimi anni, i suoi limiti. Bilanci nazionali sotto pressione, riallocazione delle risorse verso la sicurezza e nuove priorità interne ai Paesi donatori hanno spinto istituzioni e governi a effettuare dei cambiamenti; la.🔗 Leggi su Romatoday.it

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