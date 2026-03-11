L’Unione Europea ha conferito l’Ordine al Merito a due leader, riconoscendo il loro impegno a favore della libertà e della democrazia. La decisione riguarda una figura politica proveniente dalla Germania e una dall’Ucraina, entrambe premiate per il contributo alle questioni legate ai diritti umani. La cerimonia si è svolta nelle ultime settimane senza ulteriori dettagli sui motivi specifici del riconoscimento.

L’UE ha creato un ordine al merito per l’impegno a favore della dignità umana, della libertà e della democrazia. Questo ordine verrà assegnato nientemeno che ad Angela Merkel e a Volodymyr Zelensky L’ex Cancelliera tedesca Angela Merkel riceverà uno dei più alti ordini al merito di recente creazione dell’Unione Europea. L’onorificenza sarà conferita congiuntamente al Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Con questo premio, l’UE intende riconoscere le persone che, secondo le istituzioni, hanno dato un contributo eccezionale ai valori europei e alla cooperazione europea. Merkel è stata Cancelliera tedesca dal 2005 al 2021 e ha influenzato numerose decisioni europee durante il suo mandato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

A Merkel e Zelensky l'Ordine al Merito dell'UE per la Libertà e la Democrazia

