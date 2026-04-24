Venerdì 24 aprile si sono registrate temperature molto basse in alcune zone dell’Abruzzo, con il Gran Sasso che ha raggiunto i -8,6°C e le montagne della Maiella che hanno avuto valori simili. Il freddo improvviso ha colpito le aree montane, mentre le temperature nelle zone più basse sono rimaste più miti. La giornata si è distinta per le temperature insolite in questa stagione.

? Cosa sapere Temperature a -8,6°C registrate venerdì 24 aprile sui massicci del Gran Sasso e Maiella.. L'alta pressione garantisce schiarite e un graduale recupero termico in Abruzzo fino a domenica.. Le temperature sui rilievi del Gran Sasso e della Maiella sono crollate fino a toccare i -8,6°C in questo venerdì 24 aprile 2026, mentre un’area di alta pressione si stabilizza sull’Abruzzo garantendo schiarite fino a domenica. Il quadro meteorologico regionale vede una netta dicotomia tra il rigore termico registrato durante le ultime ore notturne e la stabilità atmosferica che prenderà il sopravvento nelle prossime ore. L’espansione di un promontorio di alta pressione sta infatti portando condizioni prevalentemente soleggiate su gran parte del territorio abruzzese, allontanando progressivamente l’instabilità degli ultimi giorni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gelo improvviso in Abruzzo: il Gran Sasso tocca i -8,6°C

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