A Como si conclude il Piano Freddo, con circa 200 senzatetto accolti durante le notti più fredde. Per coprire le 50 sistemazioni non presenti nelle strutture fisse, sono stati allestiti spazi temporanei e soluzioni di emergenza. L’assistenza è stata garantita attraverso il coinvolgimento di 12 parrocchie del territorio, che hanno coordinato l’accoglienza e il supporto alle persone senza dimora, in collaborazione con le autorità locali.

? Cosa scoprirai Come sono stati gestiti i 50 posti letto mancanti alle strutture fisse?. Chi ha garantito l'assistenza nelle 12 parrocchie del comprensorio comasco?. Quanto hanno raccolto i volontari per finanziare le 172 notti di soccorso?. Cosa accadrà alle 50 persone rimaste senza protezione con la fine del piano?.? In Breve Oltre 500 volontari hanno operato tra via Borgovico e le parrocchie locali.. Raccolta fondi dedicata ha accumulato quasi ventimila euro per il progetto.. Via Borgovico ha registrato 96 presenze e via Napoleona 69 persone.. Progetto Betlemme ha coinvolto 12 parrocchie per accogliere 27 persone.. Il Piano Freddo a Como chiude il suo ciclo dopo 172 notti di assistenza, avendo garantito un letto e protezione a 200 persone senza dimora tra il primo dicembre e oggi, 3 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Como, si chiude il Piano Freddo: 200 senzatetto protetti dal gelo

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