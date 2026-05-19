Ucraina sotto attacco raid russi con centinaia di droni Mosca avvia tre giorni di esercitazioni nucleari

Nelle ultime ventiquattro ore, le forze russe hanno condotto attacchi che hanno causato la morte di almeno sei persone e il ferimento di 34 individui in Ucraina. Durante questo periodo si sono verificati diversi raid con centinaia di droni, mentre Mosca ha annunciato l’inizio di tre giorni di esercitazioni nucleari. Le operazioni militari continuano a coinvolgere diverse zone del paese, senza segnali di cessate il fuoco o di riduzione delle attività offensive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui