Ucraina sotto attacco raid russi con centinaia di droni Mosca avvia tre giorni di esercitazioni nucleari
Nelle ultime ventiquattro ore, le forze russe hanno condotto attacchi che hanno causato la morte di almeno sei persone e il ferimento di 34 individui in Ucraina. Durante questo periodo si sono verificati diversi raid con centinaia di droni, mentre Mosca ha annunciato l’inizio di tre giorni di esercitazioni nucleari. Le operazioni militari continuano a coinvolgere diverse zone del paese, senza segnali di cessate il fuoco o di riduzione delle attività offensive.
(Adnkronos) – Guerra in Ucraina, almeno sei morti e 34 feriti nelle ultime 24 ore a causa dei nuovi attacchi russi. È quanto riferiscono le autorità regionali, mentre Mosca intensifica la campagna contro le infrastrutture energetiche ucraine con il terzo giorno consecutivo di raid sugli impianti del gas gestiti dalla compagnia statale Naftogaz. Secondo l’azienda, nelle. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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