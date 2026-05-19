Putin vola da Xi per riaffermare l’asse Russia-Cina | Lavoriamo per la pace E Mosca annuncia tre giorni di esercitazioni nucleari
Vladimir Putin è arrivato a Pechino per incontrare il presidente cinese, in un momento in cui le tensioni tra Russia e Occidente sono al centro del dibattito internazionale. Durante il viaggio, sono stati annunciati tre giorni di esercitazioni nucleari da parte di Mosca, mentre le autorità russe hanno dichiarato che l’obiettivo è lavorare per la pace. La visita si svolge a pochi giorni dalla conclusione di una visita di Donald Trump, caratterizzata da esiti poco definiti.
Nemmeno una settimana dopo la visita di Donald Trump conclusasi con risultati incerti, atterra oggi a Pechino Vladimir Putin. Il presidente russo incontrerà Xi Jinping, per celebrare le relazioni tra i due Paesi definite dal Cremlino a “un livello senza precedenti”. Una viaggio che arriva mentre è in corso un’escalation di attacchi ucraini con i droni e mentre l’esercito di Mosca annuncia un’esercitazione di tre giorni sulle armi nucleari, che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il Paese. “Dal 19 al 21 maggio 2026, le Forze Armate della Federazione Russa conducono un’esercitazione sulla preparazione e l’uso delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione”, ha dichiarato il ministero della Difesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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