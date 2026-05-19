Putin vola da Xi per riaffermare l’asse Russia-Cina | Lavoriamo per la pace E Mosca annuncia tre giorni di esercitazioni nucleari

Vladimir Putin è arrivato a Pechino per incontrare il presidente cinese, in un momento in cui le tensioni tra Russia e Occidente sono al centro del dibattito internazionale. Durante il viaggio, sono stati annunciati tre giorni di esercitazioni nucleari da parte di Mosca, mentre le autorità russe hanno dichiarato che l’obiettivo è lavorare per la pace. La visita si svolge a pochi giorni dalla conclusione di una visita di Donald Trump, caratterizzata da esiti poco definiti.

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