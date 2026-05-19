Ucraina Russia sotto accusa | Minori addestrati a usare droni militari

Negli ultimi tempi sono emerse notizie che riguardano l'impiego di minori, tra cui bambini, nell'addestramento e nell'uso di droni militari. Secondo fonti ufficiali, si sostiene che alcuni giovani siano stati coinvolti come parte delle operazioni che coinvolgono le forze armate di una nazione in guerra contro l'Ucraina. Le accuse si concentrano sulla partecipazione di questi minori alle attività di controllo e manovra di droni impiegati in operazioni militari.

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(Adnkronos) – Un esercito di giovanissimi, bambini compresi, per guidare i droni di Vladimir Putin nella guerra contro l'Ucraina. Questa l'accusa alla Russia contenuta in un nuovo rapporto, che rivela come sia stato avviato nei territori ucraini occupati un programma di addestramento di minori all'uso dei droni militari. Un programma inserito in una strategia di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video DARDO RISOLUTO, IN GERMANIA LA NATO SI PREPARA ALLA GUERRA Sullo stesso argomento Ucraina, Russia riprende i raid: lanciati un centinaio di droni(Adnkronos) – L'Ucraina e la Russia hanno ripreso oggi, lunedì 13aprile, gli attacchi con i droni, dopo una tregua per la Pasqua Ortodossa durata 32... Ucraina-Russia, “attacco con droni su Mosca: 3 morti”(Adnkronos) – Massicco attacco di droni ucraini contro Mosca e la regione della capitale nella notte è stato respinto dalle forze di difesa aerea del... #Ucraina, sacerdote accusa i reclutatori dell’esercito: hanno torturato mio figlio #Russia #Europa #UE #Zelensky Il metropolita Mikhail Zhar Longin, abate del Monastero Banchensky (Chiesa Ortodossa Ucraina canonica), insignito del titolo di Eroe del x.com Nuovi Dettagli Sul Sottomarino 'Khabarovsk' Super-Arma della Russia reddit Guerra Ucraina Russia, Zelensky accusa Mosca di terrorismo nucleareLa notte scorsa i sistemi di allerta della difesa aerea russa hanno intercettato e distrutto 203 droni ucraini ad ala fissa in alcune regioni russe e sul Mar Nero. Un attacco di droni russi ha ucciso ... tg24.sky.it