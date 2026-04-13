Ucraina Russia riprende i raid | lanciati un centinaio di droni
Dopo una tregua di 32 ore durante la Pasqua Ortodossa, Ucraina e Russia sono riprese gli attacchi con droni. Oggi, lunedì 13 aprile, sono stati segnalati circa un centinaio di droni lanciati da entrambe le parti. Le due nazioni si sono scambiate accuse di violazioni su larga scala durante la breve pausa. La ripresa delle operazioni segna un nuovo episodio nel conflitto tra i due paesi.
(Adnkronos) – L'Ucraina e la Russia hanno ripreso oggi, lunedì 13aprile, gli attacchi con i droni, dopo una tregua per la Pasqua Ortodossa durata 32 ore e caratterizzata da reciproche accuse di violazioni su larga scala. Secondo lo Stato Maggiore ucraino, la tregua è stata violata 10.721 volte dalle forze russe e almeno due persone.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Guerra in Ucraina, oltre 6000 droni e 158 missili lanciati dalla Russia nel mese di gennaio – Il video(Agenzia Vista) Kiev, 02 febbraio 2026 Continuano i bombardamenti russi sull'Ucraina.
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