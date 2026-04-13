Ucraina Russia riprende i raid | lanciati un centinaio di droni

Dopo una tregua di 32 ore durante la Pasqua Ortodossa, Ucraina e Russia sono riprese gli attacchi con droni. Oggi, lunedì 13 aprile, sono stati segnalati circa un centinaio di droni lanciati da entrambe le parti. Le due nazioni si sono scambiate accuse di violazioni su larga scala durante la breve pausa. La ripresa delle operazioni segna un nuovo episodio nel conflitto tra i due paesi.