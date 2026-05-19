Una svolta nel calcio ucraino si è concretizzata con la nomina di Andrea Maldera come nuovo commissario tecnico. La decisione è stata annunciata ufficialmente, segnando un cambio alla guida della nazionale. Maldera, che ha deciso di trasferirsi con la famiglia a Leopoli, porta con sé esperienze pregresse nel settore. La sua scelta di lasciare il ruolo precedente e il trasferimento rappresentano un passo importante nella storia recente della squadra. Restano da vedere come questa novità influenzerà il cammino della nazionale nelle prossime competizioni.

? Domande chiave Come influenzerà il DNA milanese il calcio della nazionale ucraina?. Perché Maldera ha scelto di trasferirsi con la famiglia a Leopoli?. Chi sono i giocatori che il nuovo CT ha già formato?. Come cambierà la tattica ucraina grazie all'esperienza con De Zerbi?.? In Breve Maldera ha lavorato con Roberto De Zerbi tra Brighton e Marsiglia dal 2016.. Andriy Shevchenko ha approvato la scelta per la conoscenza dei giocatori giovanili.. Il tecnico si trasferirà con la moglie a Leopoli per il biennio 2026-28.. Maldera ha conseguito la laurea in Scienze Motorie presso l'Università Cattolica.. Lunedì 18 maggio 2026, la Federcalcio di Kiev ha ufficializzato la nomina di Andrea Maldera a nuovo commissario tecnico dell’Ucraina, segnando una svolta storica per i gialloblù. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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