Ucraina Andrea Maldera nuovo ct della nazionale | l’annuncio ‘con’ Sal Da Vinci
La Federcalcio ucraina ha annunciato oggi, lunedì 18 maggio, che Andrea Maldera è il nuovo commissario tecnico della nazionale. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali dell'ente calcistico. Nei giorni precedenti, si erano susseguite indiscrezioni sulla nomina, ma solo in queste ore è arrivata la conferma definitiva. La comunicazione è stata pubblicata senza ulteriori dettagli sul contratto o sui piani futuri della squadra. Non sono stati forniti commenti ufficiali da parte dell’allenatore né dall’ente calcistico.
(Adnkronos) – Andrea Maldera è il nuovo ct dell'Ucraina. A dare l'annuncio ufficiale la Federcalcio di Kiev sui propri canali ufficiali oggi, lunedì 18 maggio. Il tecnico italiano, che ha firmato un contratto fino al 2028, sarà il primo ct straniero a guidare la nazionale ucraina. Curiosità: l'annuncio su Instagram è arrivato sulle note. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Historic Shift Tactical Visionary Andrea Maldera Set to Take Reins as Ukraines First Foreign Head
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