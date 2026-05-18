Ucraina Andrea Maldera nuovo ct della nazionale | l’annuncio ‘con’ Sal Da Vinci

La Federcalcio ucraina ha annunciato oggi, lunedì 18 maggio, che Andrea Maldera è il nuovo commissario tecnico della nazionale. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali dell'ente calcistico. Nei giorni precedenti, si erano susseguite indiscrezioni sulla nomina, ma solo in queste ore è arrivata la conferma definitiva. La comunicazione è stata pubblicata senza ulteriori dettagli sul contratto o sui piani futuri della squadra. Non sono stati forniti commenti ufficiali da parte dell’allenatore né dall’ente calcistico.

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