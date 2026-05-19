Tutto pronto per la 37^ edizione degli Internazionali Femminili di Tennis
Domenica 31 maggio si apre ufficialmente la 37ª edizione degli Internazionali Femminili di Tennis Città di Caserta, un torneo che si svolge ogni anno nella città campana. La competizione prevede un montepremi totale di 60.000 euro e coinvolge diverse giocatrici provenienti da vari paesi. La manifestazione si svolgerà sui campi in cemento, con qualificazioni e tabellone principale che si svolgeranno nel corso della settimana. La cerimonia di apertura è prevista nella giornata di domenica.
Prenderà il via ufficialmente domenica 31 maggio la XXXVII edizione degli “Internazionali Femminili di Tennis Città di Caserta” con montepremi di 60.000 dollari con ospitalità, che si concluderà con la finale prevista per domenica 7 giugno. La vincitrice, aggiudicandosi il “Trofeo COGEPA Bartolo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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