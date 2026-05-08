Caserta torna il grande tennis internazionale | al via la 37esima edizione degli Internazionali Femminili
A Caserta prende il via la 37ª edizione degli Internazionali Femminili, un torneo di tennis internazionale che richiama atlete provenienti da diversi paesi. L’evento rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per la regione, attirando numerosi appassionati e spettatori. La competizione si svolge nel periodo della bella stagione, segnando il ritorno di un appuntamento sportivo di rilievo nel territorio.
Con l’arrivo della bella stagione torna anche uno degli appuntamenti sportivi più prestigiosi del territorio casertano. Dal 31 maggio al 7 giugno 2026 andrà infatti in scena la 37esima edizione degli Internazionali Femminili di Tennis Città di Caserta – Trofeo COGEPA Bartolo Paone, storico torneo.🔗 Leggi su Casertanews.it
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