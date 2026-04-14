Enrico La Loggia verso la cittadinanza onoraria primo via libera della giunta comunale
La giunta comunale di Agrigento ha approvato la proposta di concedere la riconoscenza della cittadinanza onoraria a un ex ministro della Repubblica. La decisione riguarda un senatore con un passato politico di rilievo e rappresenta il primo passo formale in questa direzione. La delibera sarà ora sottoposta all’attenzione del consiglio comunale per eventuali passaggi successivi.
La giunta comunale di Agrigento ha dato il via libera alla proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al senatore Enrico La Loggia, già ministro della Repubblica. L’atto passa adesso al vaglio del consiglio comunale, che dovrà esprimersi in via definitiva. La proposta è stata avanzata.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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