Enrico La Loggia verso la cittadinanza onoraria primo via libera della giunta comunale

La giunta comunale di Agrigento ha approvato la proposta di concedere la riconoscenza della cittadinanza onoraria a un ex ministro della Repubblica. La decisione riguarda un senatore con un passato politico di rilievo e rappresenta il primo passo formale in questa direzione. La delibera sarà ora sottoposta all’attenzione del consiglio comunale per eventuali passaggi successivi.