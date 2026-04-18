Un nuovo documentario si appresta a esplorare il mondo fumettistico italiano, rivolgendosi a tutti gli appassionati del settore. Il film si propone di offrire uno sguardo approfondito sulla storia e le figure che hanno contribuito a plasmare questa realtà culturale. La pellicola, intitolata

A tutti i fan del mondo fumettistico italiano sta per arrivare un documentario che farà al caso loro. Arriva finalmente nella sale come evento speciale l’11, 12 e 13 maggio grazie a Trent Film e Valmyn il progetto cinematografico GENERAZIONE FUMETTO dedicato alla cultura del fumetto scritto e diretto da Omar Rashid con la consulenza artistica di Lucca Comics & Games. GENERAZIONE FUMETTO esplora il mondo di questo universo immaginario attraverso interviste ad alcuni degli artisti più rappresentativi e seguiti del panorama italiano, diversi per stili e background, ma tutti nati negli anni ’80 e che sono stati in grado di utilizzare il proprio...🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Generazione Fumetto è il perfetto documentario dedicato al mondo fumettistico italiano

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Dopo essere stato presentato in importanti fiere di settore con panel dedicati e special preview, come accaduto al Comicon di Napoli, al Best Movie Comics and Games di Milano e a Lucca Comics & Games, Generazione Fumetto arriverà nelle sale l’11, 12 e 1 facebook