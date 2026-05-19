Tutti pazzi senza se e senza ma | quelle diagnosi buoniste su Salim e gli altri
Salim el Koudri, coinvolto in un tentato episodio di violenza a Modena, è stato definito “matto” da alcune fonti giudiziarie. La sua condizione psichiatrica viene oggetto di discussione nel procedimento legale, mentre i dettagli sulle diagnosi e sui percorsi di cura sono stati resi noti nelle carte processuali. La vicenda ha acceso un dibattito pubblico sulla gestione dei soggetti con problemi mentali coinvolti in casi di cronaca nera. La decisione finale sulla sua responsabilità penale sarà presa dai giudici competenti.
Lasciamo che siano periti autorevoli a stabilire la criminogenesi senza prefabbricare alibi. Come ci insegnano i casi di Benno Neumair e Seung Salim el Koudri, il giovane italiano di origine araba protagonista della tentata strage di Modena é “matto”. Gianluca Paul Seung, che uccise Barbara Capovaani, era “matto”. E poi Impagnatiello, Turetta, Padovani, gran parte degli autori di femminicidio. Kaufmann. Quando accade qualcosa di inspiegabile e di illogico entra in scena la follia. Con semplificazioni che nemmeno in quinta elementare farebbero. Il nostro codice di procedura penale definisce sia la capacità di intendere e l’incapacità, che la seminfermità, lasciando le interpretazioni ai clinici. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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