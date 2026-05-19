Tutti pazzi senza se e senza ma | quelle diagnosi buoniste su Salim e gli altri

Salim el Koudri, coinvolto in un tentato episodio di violenza a Modena, è stato definito “matto” da alcune fonti giudiziarie. La sua condizione psichiatrica viene oggetto di discussione nel procedimento legale, mentre i dettagli sulle diagnosi e sui percorsi di cura sono stati resi noti nelle carte processuali. La vicenda ha acceso un dibattito pubblico sulla gestione dei soggetti con problemi mentali coinvolti in casi di cronaca nera. La decisione finale sulla sua responsabilità penale sarà presa dai giudici competenti.

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