Università Bagnoli Ca' Foscari | Valorizzare conoscenze incentivare spin off senza se e senza ma

Un'università si impegna a valorizzare le conoscenze generate attraverso la ricerca, con l’obiettivo di favorire la creazione di spin off senza riserve. Questa posizione è stata ribadita durante un evento a Roma, dove un rappresentante dell’ateneo ha sottolineato che l’università deve contribuire allo sviluppo sociale ed economico senza rivendicare la proprietà dei risultati. La discussione si è concentrata sull’importanza di incentivare l’innovazione e le iniziative imprenditoriali, mantenendo un approccio aperto e senza vincoli.

Roma, 21 apr. (AdnkronosLabitalia) - "Lo scopo di un'università tradizionale è quello di sviluppare la ricerca senza rivendicare la proprietà del valore sociale ed economico che ne deriva. Tale modello si basa sul contratto sociale' che, in cambio della produzione e messa a disposizione di questo bene pubblico, lo Stato sostiene le università attraverso finanziamenti pubblici per la ricerca e la didattica, esenzioni fiscali e incentivi per la filantropia privata. Questo contratto sociale è oggi messo sempre più in discussione. Per ovviare alla riduzione progressiva dei finanziamenti pubblici, gli atenei devono sviluppare la...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Università, Bagnoli (Ca' Foscari): "Valorizzare conoscenze, incentivare spin off senza se e senza ma" Notizie correlate Calenda contestato all’Università Ca’ Foscari: in un video il gesto della P38Uno striscione con la scritta “Fuori Calenda dall’Università” esposto per qualche minuto, a disturbare un incontro all’Università di Cà Foscari a... Calenda come Fiano: contestato all’università Ca’ Foscari di Venezia con la P38Il segretario di Azione ha subito lo stesso “trattamento” dell’onorevole del Pd: la rivendicazione del collettivo Sumud. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Ca' Foscari, gli studenti interrogano i cinque candidati rettori. Università, Bagnoli (Ca’ Foscari): Valorizzare conoscenze, incentivare spin off senza se e senza maAccetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. (Adnkronos) – Lo scopo di un’università tradizionale è quello di sviluppare la ricerca senza rivendicare la proprietà del valore sociale ... pianetagenoa1893.net Ca' Foscari, gli studenti interrogano i cinque candidati rettoriVENEZIA - Dal tema dell'abitare, agli spazi da destinare agli studenti una volta terminate le lezioni; dal rapporto con eventuali investitori privati ai cambiamenti che l'ipotetico ... ilgazzettino.it