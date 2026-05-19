Tutti i numeri del fallimento di Spalletti | disastro da esonero o dimissioni

La situazione della Juventus guidata da Spalletti si è fatta critica, con numeri che evidenziano un trend negativo. La squadra ha ottenuto pochi punti nelle ultime partite e ha accumulato risultati deludenti rispetto alle aspettative. La serie di sconfitte e le performance sotto gli standard hanno portato a un aumento delle pressioni sulla guida tecnica. La dirigenza valuta le prossime mosse, considerando eventuali cambiamenti nello staff, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni sviluppo, consapevoli delle difficoltà attuali.

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di Alessio Lento La Juventus di Spalletti è arrivata al punto in cui i giudizi non bastano più, perché parlano i numeri. E stavolta sono duri da rendere più morbidi. Dopo il ko con la Fiorentina, i bianconeri sono scivolati al sesto posto a una giornata dalla fine, con la Champions diventata un obiettivo appeso anche ai risultati delle altre, oltre alla ricerca della vittoria a tutti i costi nel derby della Mole contro il Torino. La Juve di Spalletti: cosa dicono i numeri. Spalletti ha preso la Juventus a fine ottobre, dalla decima giornata, esordio sul campo della Cremonese. Da allora la squadra è rimasta dentro una zona grigia: non abbastanza lontana dal disastro, non abbastanza vicina a una vera rinascita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tutti i numeri del fallimento di Spalletti: disastro da esonero (o dimissioni) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ultima ora Juventus: 109 milioni in panchina! Il fallimento che scuote Torino Sullo stesso argomento Esonero Tudor, è disastro Tottenham: la decisione del club londineseMomento drammatico per il Tottenham con gli Spurs che hanno perso in maniera netta contro l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale... Sampdoria, Foti-Gregucci verso l'esonero: 7° allenatore in due anni specchio del fallimentoNuova crisi e ribaltone in arrivo, in due anni nessuno (o quasi) ha trovato il bandolo della matassa. L’edizione 2026 degli @InteBNLdItalia chiude con 418.815 spettatori paganti, polverizzando ogni primato storico. Il torneo romano registra una crescita del pubblico internazionale al 24,2%. Tutti i numeri. @CalcioFinanza x.com [Vitiello] Da Igli Tare a Giorgio Furlani, tutti sono sotto scrutinio, e tra una settimana avremo un quadro più chiaro della possibile ristrutturazione del club. Stiamo aspettando l'ultima giornata di stagione, quando la qualificazione per la Champions League potre reddit A2A, utile in calo a 221 milioni di euro. Tutti i numeri del primo trimestre, i contiA2A ha archiviato il primo trimestre del 2026 con un utile netto pari a 221 milioni di euro, in diminuzione dell’11% rispetto allo stesso periodo del 2025. La flessione, secondo il Gruppo, è legata pr ... affaritaliani.it I numeri vincenti di oggiLe estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 8 maggio 2026, in diretta su Today.it. Il jackpot della sestina vincente di oggi è di 161,4 milioni di euro ... today.it