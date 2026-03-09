Sampdoria Foti-Gregucci verso l' esonero | 7° allenatore in due anni specchio del fallimento

La Sampdoria si appresta a cambiare allenatore, con Foti e Gregucci in bilico. Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Frosinone, i tifosi hanno assistito a una partita priva di energia e di schemi, che ha evidenziato le difficoltà della squadra nelle ultime settimane. Questa situazione porta alla decisione di sostituire il settimo tecnico in due anni, segnando un momento di crisi per i blucerchiati.

Nuova crisi e ribaltone in arrivo, in due anni nessuno (o quasi) ha trovato il bandolo della matassa. L'ultima coppia è franata dopo un mini-ciclo vincente: il minimo comune denominatore di questi due anni è la società. I nomi che circolano per la sostituzione e una scelta da non sbagliare Si va verso l'esonero di Foti e Gregucci in casa Sampdoria. Fatale la sconfitta senza appello dei blucerchiati contro il Frosinone: un 3-0 figlio di una gara giocata senza mordente, senza gioco e senza idee; una squadra che nelle ultime settimane ha smarrito la via dopo il mini-ciclo precedente che aveva regalato punti pesanti e anche sensazioni positive in alcune gare dopo il mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

