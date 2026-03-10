Il Tottenham ha annunciato l'esonero di Tudor, causando una forte reazione tra i tifosi e i media. La decisione è arrivata dopo la sconfitta netta contro l'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. La squadra inglese si trova ora in una posizione difficile, con il passaggio del turno molto complicato. La dirigenza ha comunicato ufficialmente il cambio di allenatore.

Momento drammatico per il Tottenham con gli Spurs che hanno perso in maniera netta contro l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale mettendo a forte rischio il proprio cammino in Champions League. Esonero Tudor, decisione in arrivo in casa Tottenham (Ansa Foto) – calciomercato.it Il 5-2 per l’Atletico Madrid parla chiaro con la squadra di Simeone che non ha avuto problemi a battere quella allenata da Igor Tudor, ora sempre più a rischio esonero in casa Spurs. Il gol di Solanke ha reso meno pesante il passivo, ma il 4-0 dopo 22 minuti di gioco parla chiaro su quello che sia il momento della squadra londinese. Da quando è arrivato... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Esonero Tudor, è disastro Tottenham: la decisione del club londinese

Articoli correlati

Leggi anche: Tudor al Tottenham: l'ex Juve fino a giugno con il club londinese. Manca solo la firma

Igor Tudor riparte dal Tottenham: contratto con il club londinese fino a giugno 2026Londra, 13 febbraio 2026 – Nuova avventura per Igor Tudor, che sarà il nuovo allenatore del Tottenham.

Contenuti utili per approfondire Esonero Tudor

Temi più discussi: Crisi infinita Tottenham: Tudor perde ancora, la retrocessione è a un punto; Igor Tudor rischia già l’esonero dal Tottenham: è stato ingaggiato appena tre settimane fa; Pronto De Zerbi, ci serve il tuo aiuto | Chiamata d'urgenza da parte della Big: in panchina vogliono lui; Tudor non vuole sentire quello che si dice sul Tottenham e perde la pazienza: Smettiamola.

Esonero Tudor, due partite per salvare la panchina al TottenhamPossibile esonero per Igor Tudor al Tottenham nel caso in cui dovessero arrivare nuovi ko nelle prossime due sfide ... calciomercato.it

Tottenham, Tudor sempre più vicino all'esonero: tra i sostituti anche un mister della Serie ACon il Tottenham verso la retrocessione, si avvicina l'esonero per Igor Tudor, tra i possibili sostituti anche un attuale mister della Serie A ... laziopress.it

#Tudor a rischio esonero Le ultimissime sull'ex #Juve x.com

#Tudor a rischio esonero Le ultimissime sull'ex #Juve facebook