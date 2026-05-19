Tutte le otto vittorie di Filippo Ganna al Giro d’Italia 7 nelle cronometro una in linea

Durante il Giro d’Italia 2026, Filippo Ganna si è imposto in tutte e otto le tappe vinte, sette delle quali sono state cronometro. L’unica vittoria in una tappa in linea è avvenuta durante una frazione caratterizzata da un percorso pianeggiante. La cronometro individuale si è svolta su un tracciato di 42 chilometri da Viareggio a Massa, con Ganna che ha completato la gara in 45 minuti e 53 secondi, raggiungendo una media di 54,9 kmh.

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Filippo Ganna ha dominato l’unica cronometro individuale del Giro d’Italia 2026, sostenendo un ritmo indiavolato lungo i 42 chilometri completamente pianeggianti da Viareggio a Massa e completando il tracciato con il tempo di 45:53, alla media superlativa di 54,9 kmh. Il fuoriclasse piemontese era il grande favorito della vigilia e ha ampiamente rispettato il pronostico della vigilia, infliggendo distacchi sostanziosi agli altri specialisti e agli uomini di classifica. L’alfiere della Netcompany INEOS ha festeggiato l’ottava affermazione in carriera nella Corsa Rosa: sei sigilli sono stati ottenuti nelle prove contro il tempo, ma nel suo palmares figura anche un’affermazione in una prova in linea. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tutte le otto vittorie di Filippo Ganna al Giro d’Italia. 7 nelle cronometro, una in linea ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video PERCORSO E FAVORITI PARIGI-ROUBAIX 2026 / FILIPPO GANNA LA PUO VINCERE! Sullo stesso argomento Quando parte Filippo Ganna oggi, cronometro Giro d’Italia 2026: orario preciso, tv, streamingFilippo Ganna (Netcompany INEOS Cycling Team), è il favorito della vigilia nella cronometro individuale, con partenza da Viareggio ed arrivo a Massa... Giro d’Italia 2026: Filippo Ganna punta tutto sulla cronometro di Massa. Ma occhio alle fughe da lontanoIl desiderio di spingersi oltre i propri limiti rappresenta un propellente irrinunciabile per uno sportivo quando questi sceglie di competere ad alto... GIRO D’ITALIA, GANNA NON SBAGLIA E DOMINA LA CRONO DI MASSA. VINGEGAARD ACCORCIA MA NON BASTA: EULALIO RESTA IN ROSAUn Filippo Ganna in versione super deluxe ha letteralmente stracciato la concorrenza nella cronometro Viareggio-Massa valida come decima tappa del Giro d’Italia 2026. Coprendo infatti i 42 chilometri ... tuttobiciweb.it Tutte le otto vittorie di Filippo Ganna al Giro d’Italia. 7 nelle cronometro, una in lineaFilippo Ganna ha dominato l'unica cronometro individuale del Giro d'Italia 2026, sostenendo un ritmo indiavolato lungo i 42 chilometri completamente ... oasport.it