Nel Giro d’Italia 2026, il ciclista si focalizza sulla cronometro di Massa, considerata una tappa chiave per la vittoria. Durante la corsa, si prevedono anche possibili fughe da lontano, che potrebbero influenzare l’esito finale. La gara si svolge su un percorso che combina tappe pianeggianti e salite, con un’attenzione particolare alle strategie di attacco e alle performance dei corridori.

Il desiderio di spingersi oltre i propri limiti rappresenta un propellente irrinunciabile per uno sportivo quando questi sceglie di competere ad alto livello. Filippo Ganna si presenta ai nastri di partenza dell’edizione numero 109 del Giro d’Italia con la voglia di recitare un ruolo da protagonista. Il corridore piemontese, al suo attivo ci sono sette successi di tappa nella Corsa Rosa, per riuscire nel suo intento deve però sfruttare le occasioni a propria disposizione e per questo ha già certamente cerchiato in rosso una data sul suo personale calendario: martedì 19 maggio, giorno della Viareggio-Marina di Massa, cronometro individuale di 42 km.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026: Filippo Ganna punta tutto sulla cronometro di Massa. Ma occhio alle fughe da lontano

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