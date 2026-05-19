Oggi si svolge la cronometro del Giro d’Italia 2026, con Filippo Ganna in testa tra i favoriti. La prova, che si svolge lungo un percorso di circa 20 chilometri, inizia alle 14:30. La gara viene trasmessa in diretta televisiva sui canali dedicati e disponibile anche in streaming su piattaforme online. Ganna, atleta del Netcompany INEOS Cycling Team, si prepara a partire in prima posizione, con la partenza programmata in sequenza tra gli altri concorrenti.

Filippo Ganna (Netcompany INEOS Cycling Team), è il favorito della vigilia nella cronometro individuale, con partenza da Viareggio ed arrivo a Massa dopo 42 km, valida come decima tappa del Giro d’Italia 2026 di ciclismo su strada: il corridore è 102° in classifica generale e prenderà il via alle ore 14.20. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 13.15 La decima tappa del Giro d’Italia 2026 verrà trasmessa in diretta tv da Rai Sport HD fino alle 14.05 e poi su Rai 2 HD, in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus ed HBO Max. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale della Viareggio-Massa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando parte Filippo Ganna oggi, cronometro Giro d’Italia 2026: orario preciso, tv, streaming

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