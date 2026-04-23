Dalla Tuscia al Bulgari | l’Aleatico che conquista il Campidoglio

Antonella Pacchiarotti ha ricevuto il premio Donne di Roma nell'aula Giulio Cesare del Campidoglio. La premiazione si è svolta di recente e ha coinvolto diverse personalità del settore culturale e artistico. Tra i riconoscimenti, anche l’Aleatico, un vino proveniente dalla Tuscia, che ha attirato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. L’evento ha celebrato figure femminili e prodotti tipici della regione.

?? Cosa sapere Antonella Pacchiarotti riceve il premio Donne di Roma all'aula Giulio Cesare del Campidoglio. Le etichette di Aleatico di Grotte di Castro entrano nel portfolio del Bulgari Hotel. L'aula Giulio Cesare del Campidoglio ha ospitato la cerimonia Donne di Roma, dove Antonella Pacchiarotti ha ricevuto il riconoscimento per la sezione Wine grazie al suo lavoro con le etichette della cantina di famiglia a Grotte di Castro. Il prestigio della Tuscia è arrivato direttamente nel cuore de .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla Tuscia al Bulgari: l’Aleatico che conquista il Campidoglio Notizie correlate Leggi anche: Antonella Pacchiarotti, "lady Aleatico" conquista Roma: premiata come eccellenza del vino Vinitaly: la Tuscia conquista Verona con 14 milioni di litri d’oroDieci realtà produttive della zona viterbese stanno portando l’eccellenza dei vitigni della Tuscia nel cuore di Verona, durante la 58esima edizione...