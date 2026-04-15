Vinitaly | la Tuscia conquista Verona con 14 milioni di litri d’oro
Durante la 58ª edizione di Vinitaly, dieci aziende della zona viterbese stanno presentando i loro prodotti a Verona, portando con sé circa 14 milioni di litri di vino. La partecipazione rappresenta un momento di visibilità per le realtà produttive locali, che portano nel settore una forte presenza di bottiglie provenienti dalla regione. L’evento si svolge nella città veneta, centro di riferimento per il settore vinicolo.
Dieci realtà produttive della zona viterbese stanno portando l’eccellenza dei vitigni della Tuscia nel cuore di Verona, durante la 58esima edizione di Vinitaly. I delegati locali puntano a trasformare la qualità delle annate recenti in opportunità commerciali internazionali, rappresentando un settore che muove milioni di litri di vino ogni anno. Il agricolo della provincia di Viterbo mostra una struttura solida, capace di gestire circa 2.500 ettari di vigneti. Secondo i dati dell’Istat relativi al 2024, questa superficie è in grado di generare una produzione che raggiunge i 144.600 ettolitri, ovvero 14,46 milioni di litri di vino. Nonostante...🔗 Leggi su Ameve.eu
La Tuscia produce 14,46 milioni di litri di vino: è tra i poli leader del Lazio?Il vino viterbese si prende la scena alla 58esima edizione di Vinitaly, in corso a Verona.
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