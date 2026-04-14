A Firenze, a partire da oggi, i circa 6.000 parcheggi nel centro storico riservati ai residenti cambiano colore e segnaletica. Tutti i posti avranno le strisce gialle e saranno contrassegnati con la scritta “residenti” per indicare chiaramente la loro destinazione. La modifica riguarda l’intera area di parcheggio dedicata ai residenti, con l’obiettivo di rendere più visibile e comprensibile la riservatezza di queste aree.

Firenze, 14 aprile 2026 – A Firenze i 6.000 parcheggi riservati ai residenti in centro storico avranno tutti le strisce gialle e saranno accompagnati dalla scritta “residenti” per far capire che si tratta di posti riservati. Questo perché in centro storico la tendenza è sempre più quella del far west, con parcheggi improvvisati e persone che non ne hanno diritto e che invece si approfittano degli stalli riservati a chi in quelle zone ci abita. “Utilizzo distorto dei parcheggi”. E magari la sera, quando rientra a casa dopo una giornata di lavoro, è costretto a fare i salti mortali per poter trovare un posto adeguato. Da ora il Comune di Firenze vuole cambiare.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In centro a Firenze arrivano i parcheggi di colore giallo e con la scritta 'residenti'

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