Furti e raffica di vetri d' auto rotti al Trullo Esplode la rabbia dei residenti

Al Trullo si sono verificati diversi furti e numerose auto sono state danneggiate con i vetri rotti. I residenti si sono trovati a fare i conti con i danni questa mattina, dopo aver scoperto i veicoli colpiti. La situazione ha provocato sdegno tra i abitanti, che hanno espresso la loro frustrazione per l’accaduto. Nessuno è stato ancora identificato o fermato.

Furti e danneggiamenti nel quartiere. E alcuni cittadini pensano a delle ronde Una scia di vetri d'auto rotti. Un risveglio amaro per i residenti del Trullo, che hanno dovuto fare la conta dei danni. Veicoli presi di mira con la scoperta avvenuta nella mattinata di lunedì 2 marzo nella zona del municipio XI. Un commerciante, titolare di un banco di frutta e verdura al mercato del quartiere, ha raccontato a RomaToday: "Mi è stato rotto il vetro lato guida. Poi sono stati rubati il caricabatteria del cellulare, soldi spicci e dei fazzoletti. Stamani ho portato a far riparare il finestrino, il danno sarà di qualche centinaia d'euro. Ma non possiamo vivere qui". 🔗 Leggi su Romatoday.it

Giugliano, auto vandalizzate dopo il circo: “Decine di vetture con vetri rotti e furti”Paura a Giugliano, dove l'altra sera si è verificato un episodio che ha lasciato l’amaro in bocca a decine di cittadini.

