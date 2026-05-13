Viene tamponato e l' auto finisce ruote all' aria | sessantenne in pronto soccorso

Un uomo di circa sessant'anni è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale. La sua auto, una Opel Corsa, è stata tamponata e si è ribaltata su un fianco, con le ruote all’aria. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche del caso.

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