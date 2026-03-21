Chianciano nuovo allarme alberghi | Giovani sul tetto del Grand Hotel

A Chianciano Terme si torna a parlare di sicurezza negli alberghi abbandonati dopo che alcuni giovani sono stati fotografati sul tetto del Grand Hotel, un edificio simbolo del calo del turismo locale. L'episodio è stato documentato dal blog Valtubo e ha riacceso le preoccupazioni sulla presenza di persone in strutture chiuse e non presidiate. La situazione ha suscitato discussioni tra cittadini e amministratori.

A Chianciano Terme torna al centro del dibattito il tema della sicurezza negli alberghi abbandonati dopo l’episodio, fotografato dal blog locale Valtubo, di alcuni giovani pericolosamente saliti sul tetto del Grand Hotel, struttura simbolo del declino turistico cittadino. I minorenni sono stati identificati dalla Polizia municipale, accorsa in piazza Italia dopo le segnalazioni dei passanti, e saranno segnalati al Tribunale dei minori di Firenze. Negli ultimi mesi l’amministrazione guidata da Grazia Torelli ha emesso ordinanze specifiche per affrontare il problema. Dopo controlli straordinari delle forze dell’ordine in numerosi hotel dismessi, il Comune ha imposto ai proprietari l’obbligo di mettere in sicurezza gli immobili, "blindandoli" per evitare occupazioni e intrusioni, ma non tutti stanno ottemperando a quest’obbligo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chianciano, nuovo allarme alberghi: "Giovani sul tetto del Grand Hotel" Articoli correlati Leggi anche: Albergatore precipita dal tetto dell'hotel e muore sul colpo Fiamme sul tetto, allarme in paese: sul posto più squadre di pompieriA dire il vero, in un primo momento si temeva una situazione ben più grave, mentre era solo parte della copertura del tetto a essere stata lambita...