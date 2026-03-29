A Riccione, durante la settimana di Pasqua, sono aperti almeno 150 hotel, molti dei quali offrono servizi dedicati agli appassionati di ciclismo. La presenza di numerosi bike hotel indica una domanda crescente per il turismo attivo durante il periodo festivo. La stagione si presenta con un afflusso di visitatori che si traduce in un’offerta ricettiva ampia e variegata.

Riccione, 29 marzo 2026 – Nonostante la Pasqua sia anticipata di due settimane rispetto al 2025, a Riccione si profila un buon ponte festivo con almeno 150 hotel aperti e ben riscaldati. Se le condizioni meteorologiche non tradiranno, il risultato sarà positivo. Il turismo a Riccione: le previsioni per Pasqua. Le camere d’albero sono infatti già prenotate al 65-70 per cento, in alcuni casi all’80 per cento. Grazie allo sport viaggiano bene anche i Bike Hotel aperti da questa settimana, le festività pasquali segnano l’inizio della loro nuova stagione con ciclisti in arrivo anche dall’estero. “L’anno scorso Pasqua, caduta il 19 aprile, ha fatto un’ottima performance registrando quasi il full, quest’anno al momento siamo intorno al 65-70 per cento di venduto – fa sapere Claudio Montanari, presidente di Federalberghi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Turismo a Pasqua: 150 alberghi aperti a Riccione, boom di bike hotel. “La richiesta c’è”

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