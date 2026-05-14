?? Punti chiave Come si può trasformare una camminata in fondi per la ricerca? Chi sono le realtà che collaborano per sostenere il CRO di Aviano? Dove è possibile ritirare la maglietta ufficiale dell'evento? Cosa riceveranno i partecipanti dopo aver terminato il percorso nel parco??? In Breve Iscrizione a 10 euro con maglietta, ristoro e pranzo inclusi per i partecipanti. Bambini sotto i 10 anni partecipano gratuitamente al percorso nel Parco di San Valentino. Iscrizioni presso Associazione .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pordenone in Rosa: 6 km di cammino per la ricerca sul tumore al seno

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