Turismo all’aria aperta la Toscana conquista stranieri e residenti e nel 2025 supera i 10 milioni di presenze

Nel 2025, il turismo all’aria aperta in Toscana ha superato i 10 milioni di presenze, coinvolgendo sia stranieri che residenti. La regione si conferma come una delle mete più apprezzate per le attività all’aperto, con un andamento positivo nel settore. I dati ufficiali indicano che questa modalità di turismo continua a crescere, rafforzando il ruolo della Toscana come destinazione di riferimento per gli amanti della natura e delle attività outdoor.

Firenze, 14 aprile 2026 – Supera quota 10 milioni di presenze nel 2025 il turismo open air in Toscana, confermandosi uno dei comparti più solidi e dinamici dell’economia regionale. Campeggi e villaggi turistici raggiungono infatti 10,1 milioni di pernottamenti, in crescita dello 0,7% rispetto all’anno precedente, a fronte di 1,68 milioni di arrivi (+0,9%), consolidando un segmento che da solo garantisce oltre il 31% della capacità ricettiva complessiva. I numeri dell'offerta territoriale. I dati, elaborati dal Centro studi turistici di Firenze e presentati da Faita FederCamping Toscana (Confcommercio), fotografano un settore che, pur rappresentando appena l’1,3% delle strutture, continua a sostenere una quota rilevante dei flussi turistici regionali.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Turismo all’aria aperta, la Toscana conquista stranieri e residenti e nel 2025 supera i 10 milioni di presenze Turismo in Sicilia nel 2025, oltre 22,5 milioni di presenze: crescono gli stranieri, calano gli italianiABBONATI A DAYITALIANEWS Presenze complessive stabili, ma cambia la composizione Nel 2025 la Sicilia ha registrato oltre 22,5 milioni di presenze... Vacanze in Toscana, l’open air vola: 10 milioni di presenze e Germania leader tra gli stranieriIl turismo all’aria aperta corre in Toscana e, nel 2025, supera la soglia di oltre 10 milioni di presenze in campeggi e villaggi turistici.