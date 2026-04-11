Turismo | Costa degli Etruschi boom di presenze ma collegamenti insufficienti | l’allarme dal G20 Spiagge di Bibbona

A Bibbona si è aperto il primo incontro del G20 Spiagge, il network che coinvolge alcune delle principali località balneari italiane tra cui Bibbona, Castagneto Carducci e San Vincenzo, oltre a destinazioni come Alghero, Jesolo e Taormina. Nonostante il aumento delle presenze turistiche nella Costa degli Etruschi, sono stati segnalati problemi legati alla rete di collegamenti tra le località.

È partita a Bibbona la prima giornata di lavori del G20 Spiagge, il network che riunisce alcune delle principali destinazioni balneari italiane, tra cui anche Castagneto Carducci e San Vincenzo, insieme a mete come Alghero, Jesolo e Taormina. Realtà che complessivamente attraggono 55 milioni di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Leggi anche: Bibbona, regina della Costa degli Etruschi: tremila abitanti, un milione di turisti Turismo | G20 Spiagge Italiane, a Bibbona gli stati generali dei sindaci balneari: il summit tra governance dei territori costieri e fiscalità localeAppuntamento il 10 e 11 aprile con gli amministratori delle località balneari più importanti d'Italia. Temi più discussi: Turismo | Costa degli Etruschi, boom di presenze ma collegamenti insufficienti: l’allarme dal G20 Spiagge di Bibbona; Il G20 spiagge si riunisce a Bibbona; Il sindaco verso il G20 spiagge; La Costa degli Etruschi accoglie il G20Spiagge. Il Comune di Bibbona e la Costa degli Etruschi accolgono i Sindaci italiani per l'incontro del G20Spiagge su governance dei territori balneariIl G20Spiagge promuove un nuovo modello di governance turistica basato su qualità, sostenibilità e collaborazione tra territori, con focus su autonomia finanziaria, fiscalità locale e project financin ... maremmanews.it Le 10 migliori spiagge di Livorno: incanto della Costa degli EtruschiAmata da chi a Livorno ci è nato, ma anche da chi la scopre per la prima volta, la Spiaggia del Sale si rivela una scelta ideale per chi desidera mare limpido e comfort: infatti, nonostante la ... siviaggia.it Comunità marina o lacuale: in Commissione #AttivitàProduttive, audizione di Roberta Nesto, coordinatrice G20 spiagge e sindaca del comune di Cavallino-Treporti. Segui la diretta: bit.ly/AttivitàProdut… #OpenCamera x.com Il futuro delle destinazioni balneari si discute a Bibbona Le principali città marine italiane del network G20 Spiagge arrivano a Bibbona per confrontarsi su un tema centrale: come gestire e far crescere il turismo nelle nostre località costiere. Venerdì 10 apri - facebook.com facebook