Tumori | IncontraDonna con ‘Un altro passo’ teatro e moda raccontano progressi oncologia

Un nuovo progetto culturale combina teatro, moda e scienza per illustrare i progressi fatti nel campo dell’oncologia e il ruolo della ricerca. L'iniziativa, promossa da un’associazione dedicata alla sensibilizzazione sui tumori, prevede eventi pubblici che coinvolgono spettacoli teatrali e sfilate di moda. L’obiettivo è offrire al pubblico una panoramica accessibile e coinvolgente sui recenti avanzamenti nella diagnosi e nel trattamento delle malattie oncologiche.

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