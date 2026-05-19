Tumori | IncontraDonna con ‘Un altro passo’ teatro e moda raccontano progressi oncologia
Un nuovo progetto culturale combina teatro, moda e scienza per illustrare i progressi fatti nel campo dell’oncologia e il ruolo della ricerca. L'iniziativa, promossa da un’associazione dedicata alla sensibilizzazione sui tumori, prevede eventi pubblici che coinvolgono spettacoli teatrali e sfilate di moda. L’obiettivo è offrire al pubblico una panoramica accessibile e coinvolgente sui recenti avanzamenti nella diagnosi e nel trattamento delle malattie oncologiche.
(Adnkronos) – Un progetto culturale e di divulgazione che intreccia teatro, moda e scienza per raccontare il progresso dell'oncologia e il valore della ricerca. E' questo il cuore di 'Un altro passo', lo spettacolo teatrale promosso da Fondazione IncontraDonna, realizzato in collaborazione con Stefano Dominella e Guillermo Mariotto – Archivio Maison Gattinoni – scritto da. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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