Tumori da Cipomo premi a informazione volontariato e oncologia di prossimità

Il Cipomo ha annunciato premi dedicati a iniziative che uniscono oncologia, informazione e volontariato, promuovendo progetti di prossimità. L’obiettivo è favorire collaborazioni tra il settore sanitario e la società civile, con l’intento di migliorare l’assistenza ai pazienti. L’iniziativa mira a stimolare interventi concreti e a rafforzare i legami tra le diverse realtà coinvolte nel percorso di cura.

(Adnkronos) – Creare ponti tra oncologia, società civile, informazione e organizzazione dei servizi sanitari. Perché la lotta ai tumori non passa solo da terapie e protocolli, ma anche da chi rende più comprensibili i temi della salute, da chi sostiene concretamente i pazienti e da chi sviluppa modelli innovativi di assistenza. Con questo spirito il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Tumori, 50 anni di Oncologia medica: nata da ‘incidente di percorso’ durante la II Guerra mondiale(Adnkronos) – L'Oncologia medica arriva al giro di boa dei 50 anni e se oggi il cancro non è più solo una questione di 'tagliare il male'. Tumori: Giornata mondiale, Favo sul valore della nutrizione medica in oncologiaIn occasione della Giornata mondiale contro il cancro, Favo, Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia, ha organizzato a... Contenuti e approfondimenti su Tumori da Cipomo premi a informazione... Temi più discussi: Dal bisturi ai farmaci, 50 anni fa lo storico salto dell'oncologia medica italiana. Presentato il francobollo celebrativo.; Tumori: la burocrazia ruba metà del tempo degli oncologi ai pazienti; Tumore al seno, 50 anni da chemioterapia adiuvante. Cipomo ricorda Bonadonna; Gas mostarda e un 'americano di Milano', i 50 anni dell'Oncologia medica nata da un incidente. Tumori, da Cipomo premi a informazione, volontariato e oncologia di prossimitàCreare ponti tra oncologia, società civile, informazione e organizzazione dei servizi sanitari. Perché la lotta ai tumori non passa solo da terapie e protocolli, ma anche da chi rende più comprensibil ... adnkronos.com Dall'informazione sui tumori alle cure territoriali, assegnati i premi dal Collegio Oncologi OspedalieriSiamo particolarmente orgogliosi che tra i progetti premiati vi siano quelli sviluppati da aziende associate alla nostra Federazione. (ANSA) ... ansa.it TUMORI NEL CROTONESE, IL SINDACO CHIEDE DATI E RISPOSTE Dopo l’ennesimo lutto nella comunità, la sindaca di Isola Capo Rizzuto sollecita trasparenza su registro tumori, prevenzione e screening sanitari nel territorio. https://www.calabriainchieste. - facebook.com facebook Franca Fagioli, la pediatra di Torino che cura i tumori dei bambini: «Il rigore di mio padre ha segnato la mia vita» x.com