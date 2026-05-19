Mettere a dieta il tumore | la nuova frontiera della ricerca contro il cancro al colon

Una ricerca condotta dall’Università di Milano-Bicocca si concentra su una strategia innovativa per combattere il tumore al colon, studiando come modificare l’ambiente intestinale possa influenzare lo sviluppo della malattia. Il progetto, chiamato “Microbi Chef”, è stato presentato sulla piattaforma di crowdfunding Ideaginger, con l’obiettivo di raccogliere fondi per approfondire questa linea di studio. La ricerca si focalizza sull’interazione tra la dieta, il microbiota e la crescita tumorale.

La ricerca oncologica esplora una nuova frontiera: la possibilità di “mettere a dieta” il tumore. L’idea nasce dal gruppo di ricercatori dell’Università di Milano-Bicocca con il progetto “Microbi Chef”, recentemente lanciato sulla piattaforma di crowdfunding Ideaginger.it. Il principio di base è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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