Natalia Paragoni, durante la gravidanza, si è sottoposta a una biopsia a causa di un linfonodo sospetto. Ha spiegato di non aver mai parlato pubblicamente di questa situazione, ma ha confermato di essere in attesa dell’esito degli accertamenti. La donna ha condiviso questa informazione sui propri canali social, senza fornire altri dettagli sul motivo specifico degli esami.

Perché Natalia Paragoni ha fatto una biopsia durante la gravidanza. “Non vi ho mai parlato di questa cosa”. Natalia Paragoni sceglie un tono diretto, quasi trattenuto, per raccontare ai suoi follower ciò che ha vissuto nelle ultime settimane. L’influencer, in attesa della sua seconda figlia, si è sottoposta a una biopsia per un linfonodo sospetto al collo, emerso dopo la comparsa di un rigonfiamento improvviso. Una scoperta che ha inevitabilmente acceso timori, soprattutto in un momento già delicato come quello della gravidanza. Il racconto dall’ospedale: paura, panico e attesa. È proprio dall’ospedale che Paragoni ha deciso di condividere la sua esperienza.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Natalia Paragoni in gravidanza sottoposta a biopsia: ‘Un linfonodo sospetto, ora attendo l’esito’

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