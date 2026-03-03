Bolzano spray al peperoncino a scuola forse per saltare una verifica | trenta studenti intossicati e aule evacuate

A Bolzano, in una scuola, uno studente avrebbe spruzzato spray al peperoncino durante l’orario di lezione, presumibilmente per evitare una verifica. Trenta studenti sono stati intossicati e evacuati dalle aule. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare il responsabile dell’episodio. Nessuna altra persona è stata coinvolta e le autorità continuano le verifiche sulla vicenda.

A Bolzano, uno studente avrebbe spruzzato spray al peperoncino a scuola per saltare una verifica. Trenta ragazzi lievemente intossicati e soccorsi, indagini in corso per identificarlo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Bolzano, spruzza spray urticante a scuola per saltare una verifica: trenta studenti intossicatiQuando le aule della sua scuola si sono svuotate per l'intervallo, uno studente è rimasto al suo posto. Spray al peperoncino nell’aria, evacuato il secondo piano di una scuola superiore di Milano: 5 intossicatiUn centinaio di persone tra studenti, docenti e collaboratori scolastici sono state evacuate per un’intossicazione causata dalla presenza nell’aria... Tutti gli aggiornamenti su Bolzano spray al peperoncino a scuola... Temi più discussi: Evacuazione al Battisti per uno spray al peperoncino; Spray al peperoncino spruzzato a scuola: carabinieri e vigili del fuoco sul posto; ALTO ADIGE.IT * CRONACA: BOLZANO, SPRAY AL PEPERONCINO AL BATTISTI: TRENTA STUDENTI A CASA; Bolzano, spray al peperoncino al Battisti: trenta studenti a casa. Bolzano, spray al peperoncino al Battisti: trenta studenti a casaDurante l’intervallo diversi studenti hanno accusato bruciore alla gola e irritazione alle vie respiratorie. Per precauzione una trentina di ragazzi sono stati rimandati a casa. Intervenuti sanitari e ... altoadige.it Spruzza spray urticante a scuola per saltare una verifica: trenta studenti intossicatiHa spruzzato spray al peperoncino in due aule durante l’intervallo, provocando l’evacuazione parziale della scuola e l’intervento dei soccorsi. È accaduto all’Istituto tecnico Cesare Battisti di Bolza ... zoom24.it Via Roma a #Bolzano in bianco e nero - facebook.com facebook “Poi non vi lamentate se a qualcuno saltano i denti”. La Procura di Bolzano ha chiesto due mesi di reclusione nel processo a carico di un militante di CasaPound accusato di minacce aggravate contro la redazione di SALTO. #matrice x.com