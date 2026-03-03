A Bolzano, all'Istituto tecnico Cesare Battisti, trenta studenti sono stati portati in ospedale dopo che uno di loro ha spruzzato spray urticante durante una verifica, causando bruciore alla gola e intossicazioni. I compagni di classe hanno manifestato fastidio e difficoltà respiratorie, mentre i soccorritori sono intervenuti per assistere gli studenti colpiti. La situazione ha causato momenti di tensione tra studenti e insegnanti.

Quando le aule della sua scuola si sono svuotate per l'intervallo, uno studente è rimasto al suo posto. Ha approfittato dei corridoi deserti per intrufolarsi in due o tre classi e spruzzare in aria lo spray al peperoncino. Per questo alcuni ambienti dell'Istituto tecnico Cesare Battisti di Bolzano sono stati evacuati, mentre una trentina di alunni accusavano bruciore alla gola e lievi difficoltà respiratorie. Secondo la prima ipotesi, il giovane avrebbe intossicato l'aria per scampare a una verifica., L'allarme è scattato poco dopo le 11 di mattina di lunedì, dopo che i primi studenti avevano iniziato a lamentare bruciori a gola e occhi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bolzano, spruzza spray urticante a scuola per saltare una verifica: trenta studenti intossicati

Spray al peperoncino spruzzato a scuola: carabinieri e vigili del fuoco sul postoBOLZANO. Caos all'istituto superiore Cesare Battisti di Bolzano dove si sono portati vigili del fuoco, carabinieri e personale sanitario. A scatenare il parapiglia, secondo le prime informazioni racco ... ildolomiti.it

Bolzano, spray al peperoncino al Battisti: trenta studenti a casaDurante l’intervallo diversi studenti hanno accusato bruciore alla gola e irritazione alle vie respiratorie. Per precauzione una trentina di ragazzi sono stati rimandati a casa. Intervenuti sanitari e ... altoadige.it