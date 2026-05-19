Durante una conferenza stampa tenuta nel sito di cantiere della Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti ha presentato le immagini dei lavori in corso sulla sala da ballo, sottolineando che non sarà mai costruito un edificio simile. Le foto mostrano i dettagli dell’edificio in fase di realizzazione, con un focus particolare sui materiali e sul design. La visita in cantiere rappresenta l’ultima iniziativa pubblica del presidente per condividere lo stato di avanzamento del progetto.

Una conferenza stampa nel cantiere edile della Casa Bianca è l’ultima mossa del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per mostrare come sarà la “sua” sala da ballo. “Ho costruito molte cose straordinarie, ma non ci sarà mai nulla di simile a questa struttura “, ha dichiarato orgoglioso Trump aggiungendo che “in termini di bellezza, probabilmente la cosa più simile a questo sarebbe la facciata della Corte Suprema”. “Che ne pensate?”, ha chiesto poi ai cronisti, con il rumore del martello pneumatico a fare da sottofondo. La conferenza, con tanto di rendering della facciata per come verrà su, arriva pochi giorni dopo che il Senato ha bloccato il finanziamento da un miliardo di dollari per implementare la sicurezza della sala da ballo e della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Casa Bianca, Trump mostra i lavori nel cantiere della sala da ballo: "Non ci sarà mai un edificio così bello"

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President Trump reacts as judge orders pause on White House ballroom until Congress approves project

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