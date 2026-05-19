Dopo il bilaterale tra Cina e Stati Uniti a Pechino, i comunicati avevano cercato di rassicurare Taipei sulla posizione americana riguardo alle armi. Tuttavia, recenti dichiarazioni indicano che le forniture di armi a Taiwan vengono viste come una mera transazione commerciale, senza attenzione alle implicazioni di sicurezza. Questa situazione rischia di indebolire il meccanismo di deterrenza dell’America nella regione e di aumentare le tensioni tra le parti coinvolte.

I comunicati diffusi dopo il bilaterale sino-americano a Pechino avevano in qualche modo rassicurato Taipei, la capitale di Taiwan. Il leader cinese Xi Jinping aveva usato parole dure ma prevedibili, sostenendo che una gestione sbagliata della situazione nello Stretto di Taiwan potrebbe portare a «scontri e persino conflitti». Non c’ era traccia di Taiwan, invece, nella nota diffusa dalla Casa Bianca di Donald Trump. Ma le parole pronunciate dal presidente statunitense ai giornalisti a bordo dell’Air Force One e le sue dichiarazioni a Fox News hanno cambiato tutto. Ha anche detto di aver discusso «nei dettagli» con Xi la questione della vendita di armi a Taiwan, senza tuttavia precisare se abbia deciso di dare il via libera a un’intesa da 14 miliardi di dollari che la sua amministrazione ha finora rinviato per non irritare Pechino. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Trump tratta le armi a Taiwan come merce, e sgretola la deterrenza americana

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Trump Administration Warns China Over Military Drills Near Taiwan | Firstpost America | N18G

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