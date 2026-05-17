Taiwan a Trump | Noi indipendenti Armi? Un impegno

Le autorità taiwanesi hanno dichiarato che il territorio si considera indipendente, definendosi come tale. Hanno anche affermato che la fornitura di armi rappresenta un impegno importante. Un rappresentante ha indicato che un eventuale accordo con gli Stati Uniti per la vendita di armamenti potrebbe essere usato come leva nelle trattative con la Cina. La questione delle armi e l’indipendenza sono al centro di discussioni tra le parti coinvolte.

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Il potenziale accordo sulla fornitura di armi a Taiwan è "un'ottima carta negoziale" nei confronti della Cina. Donald Trump sembra pronto ad usare una nuova strategia per dare una svolta alle relazioni bilaterali con Pechino, e pur non scendendo nei dettagli riguardo a ciò che desidera ottenere in cambio, durante il vertice con Xi Jinping ha fatto pressione sul gigante asiatico affinché effettui ingenti acquisti di aerei, etanolo, soia, carne bovina e sorgo di produzione americana. L'uso dell'accordo sulle armi con Taipei come leva solleva nuovi interrogativi sui tempi e sulla portata del sostegno militare statunitense a favore dell'isola:... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Taiwan a Trump: "Noi indipendenti. Armi? Un impegno" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Taiwan's fate in a Trump world Sullo stesso argomento Trump su Xi: ‘Ottimo rapporto’, vuole discutere armi a Taiwan? Punti chiave Come influenzerà il rapporto personale tra Trump e Xi la sicurezza di Taiwan? Cosa accadrà alle forniture militari americane dopo il... Trump: “Non voglio che Taiwan dichiari l’indipendenza”. Taipei replica: “Noi siamo un paese sovrano”Donald Trump è tornato sul delicato dossier Taiwan durante il ritorno dalla visita in Cina. Vertice Usa-Cina, Xi: Rischio di conflitto fra noi se dossier Taiwan verrà gestito male, Trump: Vogliamo Hormuz aperto x.com Taiwan a Trump: Siamo sovrani e indipendenti reddit Taiwan a Trump: Noi indipendenti. Armi? Un impegnoIl potenziale accordo sulla fornitura di armi a Taiwan è un'ottima carta negoziale nei confronti della Cina. Donald Trump sembra pronto ad usare una nuova strategia per dare una svolta alle relazion ... ilgiornale.it Taiwan risponde a Trump (e alla Cina): Siamo già una nazione indipendente e sovranaArriva in poco tempo la risposta di Taiwan agli avvertimenti del presidente Trump che ieri, al termine della visita con Xi Jiping aveva negato ogni apertura:No all'indipendenza dell'isola, non voglio ... tg.la7.it